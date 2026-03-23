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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,287 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,487 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,240%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,226%

A COMPARER A 2,108%

EN DATE DU 16/03/26

DATE DE REGLEMENT 25/03/26

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,606 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,420%

% SERVI AU PRIX LIMITE 69,03%

TAUX MOYEN PONDERE 2,412%

A COMPARER A 2,229%

EN DATE DU 16/03/26

DATE DE REGLEMENT 8160

BTF 36 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,378 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,500%

% SERVI AU PRIX LIMITE 33,54%

TAUX MOYEN PONDERE 2,493%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,068 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,128 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,605%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,585%

A COMPARER A 2,353%

EN DATE DU 16/03/26

DATE DE REGLEMENT

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