TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,287 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,487 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,240%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,226%
A COMPARER A 2,108%
EN DATE DU 16/03/26
DATE DE REGLEMENT 25/03/26
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,606 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,420%
% SERVI AU PRIX LIMITE 69,03%
TAUX MOYEN PONDERE 2,412%
A COMPARER A 2,229%
EN DATE DU 16/03/26
DATE DE REGLEMENT 8160
BTF 36 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,378 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,500%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,54%
TAUX MOYEN PONDERE 2,493%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,068 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,128 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,605%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,585%
A COMPARER A 2,353%
EN DATE DU 16/03/26
DATE DE REGLEMENT
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