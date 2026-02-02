 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
02/02/2026 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,330 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,475 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,007%

A COMPARER A 2,021%

EN DATE DU 26/01/26

DATE DE REGLEMENT 04/02/26

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,195 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,450 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,040%

% SERVI AU PRIX LIMITE 32,71%

TAUX MOYEN PONDERE 2,036%

A COMPARER A 2,045%

EN DATE DU 26/01/26

DATE DE REGLEMENT 6629

BTF 35 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 397 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,650 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,050%

% SERVI AU PRIX LIMITE 13,20%

TAUX MOYEN PONDERE 2,045%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,185 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,310 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,058%

A COMPARER A 2,084%

EN DATE DU 26/01/26

DATE DE REGLEMENT

