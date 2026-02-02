TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,330 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,475 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,007%
A COMPARER A 2,021%
EN DATE DU 26/01/26
DATE DE REGLEMENT 04/02/26
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,195 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,450 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,040%
% SERVI AU PRIX LIMITE 32,71%
TAUX MOYEN PONDERE 2,036%
A COMPARER A 2,045%
EN DATE DU 26/01/26
DATE DE REGLEMENT 6629
BTF 35 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 397 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,650 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 13,20%
TAUX MOYEN PONDERE 2,045%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,185 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,310 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,058%
A COMPARER A 2,084%
EN DATE DU 26/01/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer