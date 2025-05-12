TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,993 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,864 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,70%
TAUX MOYEN PONDERE 2,057%
A COMPARER A 2,072%
EN DATE DU 05/05/25
DATE DE REGLEMENT 14/05/25
BTF 17 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,365 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 20,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,042%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 5389
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,465 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,025%
% SERVI AU PRIX LIMITE 76,04%
TAUX MOYEN PONDERE 2,023%
A COMPARER A 1,982%
EN DATE DU 05/05/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,998 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,710 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,990%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,52%
TAUX MOYEN PONDERE 1,985%
A COMPARER A 1,901%
EN DATE DU 05/05/25
DATE DE REGLEMENT
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