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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 04/08/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,094 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,960%

% SERVI AU PRIX LIMITE 86,29%

TAUX MOYEN PONDERE 1,957%

A COMPARER A 1,977%

EN DATE DU 28/07/25

DATE DE REGLEMENT 06/08/25

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,470 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,965%

% SERVI AU PRIX LIMITE 51,12%

TAUX MOYEN PONDERE 1,961%

A COMPARER A 1,973%

EN DATE DU 28/07/25

DATE DE REGLEMENT 7245

BTF 33 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 305 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,468 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,945%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,941%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,516 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,960%

% SERVI AU PRIX LIMITE 11,06%

TAUX MOYEN PONDERE 1,952%

A COMPARER A 1,968%

EN DATE DU 28/07/25

DATE DE REGLEMENT

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