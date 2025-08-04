TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,094 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,960%
% SERVI AU PRIX LIMITE 86,29%
TAUX MOYEN PONDERE 1,957%
A COMPARER A 1,977%
EN DATE DU 28/07/25
DATE DE REGLEMENT 06/08/25
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,470 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,965%
% SERVI AU PRIX LIMITE 51,12%
TAUX MOYEN PONDERE 1,961%
A COMPARER A 1,973%
EN DATE DU 28/07/25
DATE DE REGLEMENT 7245
BTF 33 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 305 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,468 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,945%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,941%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,997 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,516 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,960%
% SERVI AU PRIX LIMITE 11,06%
TAUX MOYEN PONDERE 1,952%
A COMPARER A 1,968%
EN DATE DU 28/07/25
DATE DE REGLEMENT
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