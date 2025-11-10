TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,200 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,872 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,78%
TAUX MOYEN PONDERE 2,03%
A COMPARER A 2,010%
EN DATE DU 03/11/25
DATE DE REGLEMENT 12/11/25
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,308 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 27,54%
TAUX MOYEN PONDERE 2,044%
A COMPARER A 2,050%
EN DATE DU 03/11/25
DATE DE REGLEMENT 6000
BTF 39 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 700 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,755 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,055%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,047%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,797 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,959 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,070%
% SERVI AU PRIX LIMITE 91,05%
TAUX MOYEN PONDERE 2,065%
A COMPARER A 2,059%
EN DATE DU 03/11/25
DATE DE REGLEMENT
