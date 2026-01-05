 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:52

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,499 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 9,326 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,050%

% SERVI AU PRIX LIMITE 33,58%

TAUX MOYEN PONDERE 2,043%

A COMPARER A 2,079%

EN DATE DU 15/12/25

DATE DE REGLEMENT 4312

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,125 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,065%

% SERVI AU PRIX LIMITE 28,89%

TAUX MOYEN PONDERE 2,06%

A COMPARER A 2,117%

EN DATE DU 15/12/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,405 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,120%

% SERVI AU PRIX LIMITE 92,43%

TAUX MOYEN PONDERE 2,116%

A COMPARER A 2,146%

EN DATE DU 15/12/25

DATE DE REGLEMENT

