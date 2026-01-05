TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,499 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 9,326 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,050%
% SERVI AU PRIX LIMITE 33,58%
TAUX MOYEN PONDERE 2,043%
A COMPARER A 2,079%
EN DATE DU 15/12/25
DATE DE REGLEMENT 4312
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,125 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,065%
% SERVI AU PRIX LIMITE 28,89%
TAUX MOYEN PONDERE 2,06%
A COMPARER A 2,117%
EN DATE DU 15/12/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,405 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,120%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,43%
TAUX MOYEN PONDERE 2,116%
A COMPARER A 2,146%
EN DATE DU 15/12/25
DATE DE REGLEMENT
