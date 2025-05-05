TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,993 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 12,087 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,075%
% SERVI AU PRIX LIMITE 40,73%
TAUX MOYEN PONDERE 2,072%
A COMPARER A 2,076%
EN DATE DU 28/04/25
DATE DE REGLEMENT 07/05/25
BTF 20 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,265 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,035%
% SERVI AU PRIX LIMITE 34,59%
TAUX MOYEN PONDERE 2,031%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 7907
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,992 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,476 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,985%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,64%
TAUX MOYEN PONDERE 1,982%
A COMPARER A 2,015%
EN DATE DU 28/04/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,260 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,905%
% SERVI AU PRIX LIMITE 74,86%
TAUX MOYEN PONDERE 1,901%
A COMPARER A 1,905%
EN DATE DU 28/04/25
DATE DE REGLEMENT
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