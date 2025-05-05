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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 05/05/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,993 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 12,087 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,075%

% SERVI AU PRIX LIMITE 40,73%

TAUX MOYEN PONDERE 2,072%

A COMPARER A 2,076%

EN DATE DU 28/04/25

DATE DE REGLEMENT 07/05/25

BTF 20 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 498 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,265 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,035%

% SERVI AU PRIX LIMITE 34,59%

TAUX MOYEN PONDERE 2,031%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 7907

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,992 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,476 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,985%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,64%

TAUX MOYEN PONDERE 1,982%

A COMPARER A 2,015%

EN DATE DU 28/04/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,794 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,260 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,905%

% SERVI AU PRIX LIMITE 74,86%

TAUX MOYEN PONDERE 1,901%

A COMPARER A 1,905%

EN DATE DU 28/04/25

DATE DE REGLEMENT

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