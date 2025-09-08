TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 11,871 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,990%
% SERVI AU PRIX LIMITE 82,46%
TAUX MOYEN PONDERE 1,989%
A COMPARER A 1,984%
EN DATE DU 01/09/25
DATE DE REGLEMENT 10/09/25
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 8,240 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,010%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,69%
TAUX MOYEN PONDERE 2,006%
A COMPARER A 2,009%
EN DATE DU 01/09/25
DATE DE REGLEMENT 11559
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,155 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,040 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,000%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,997%
A COMPARER A 2,020%
EN DATE DU 01/09/25
DATE DE REGLEMENT
