TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 14:53

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,000 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 11,871 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,990%

% SERVI AU PRIX LIMITE 82,46%

TAUX MOYEN PONDERE 1,989%

A COMPARER A 1,984%

EN DATE DU 01/09/25

DATE DE REGLEMENT 10/09/25

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,900 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 8,240 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,010%

% SERVI AU PRIX LIMITE 60,69%

TAUX MOYEN PONDERE 2,006%

A COMPARER A 2,009%

EN DATE DU 01/09/25

DATE DE REGLEMENT 11559

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,155 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,040 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,000%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,997%

A COMPARER A 2,020%

EN DATE DU 01/09/25

DATE DE REGLEMENT

