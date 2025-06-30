TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 2,785 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 10,694 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,960%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,957%
A COMPARER A 1,951%
EN DATE DU 23/06/25
DATE DE REGLEMENT 02/07/25
BTF 22 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,559 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,930%
% SERVI AU PRIX LIMITE 61,76%
TAUX MOYEN PONDERE 1,925%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 4619
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,967 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,789 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,950%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 1,949%
A COMPARER A 1,953%
EN DATE DU 23/06/25
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,792 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,610 MDS EUROS
PRIX LIMITE 1,920%
% SERVI AU PRIX LIMITE 85,27%
TAUX MOYEN PONDERE 1,918%
A COMPARER A 1,932%
EN DATE DU 23/06/25
DATE DE REGLEMENT
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