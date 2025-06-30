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TABLEAU - Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 30/06/2025 à 14:54

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 2,785 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 10,694 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,960%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,957%

A COMPARER A 1,951%

EN DATE DU 23/06/25

DATE DE REGLEMENT 02/07/25

BTF 22 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 599 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,559 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,930%

% SERVI AU PRIX LIMITE 61,76%

TAUX MOYEN PONDERE 1,925%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 4619

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,967 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,789 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,950%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 1,949%

A COMPARER A 1,953%

EN DATE DU 23/06/25

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,792 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,610 MDS EUROS

PRIX LIMITE 1,920%

% SERVI AU PRIX LIMITE 85,27%

TAUX MOYEN PONDERE 1,918%

A COMPARER A 1,932%

EN DATE DU 23/06/25

DATE DE REGLEMENT

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