Ethiopian Airlines achète six Boeing 787-9 supplémentaires

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(Ajoute des détails de l'interview aux paragraphes 3 à 11) par David Shepardson

Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, a annoncé lundi l'achat de six Boeing 787-9 Dreamliner supplémentaires afin de développer ses vols long-courriers à travers l'Afrique et vers les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie.

Le directeur général d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, a déclaré à Reuters après une cérémonie de signature au siège de Boeing près de Washington qu'il avait converti six options en commandes fermes après avoir commandé 20 nouveaux 787, dont neuf en janvier.

M. Tasew a précisé que la compagnie commencerait à recevoir les 26 787 en 2028.

"Il y a des routes matures dont nous avons besoin", a-t-il déclaré, y compris certaines en Afrique où Ethiopian Airlines aimerait faire voler des avions plus grands. "Il y a des routes que nous voulions emprunter, mais que nous n'avons pas pu emprunter en raison du manque d'avions, comme l'Australie."

Des membres de l'administration Trump, qui ont fait de la relance des exportations américaines d'avions Boeing une priorité, ont assisté à la cérémonie.

M. Tasew a également discuté avec des responsables américains à Washington du projet de construction de 12,5 milliards de dollars de son entreprise, qui devrait être le plus grand aéroport d'Afrique lorsqu'il sera achevé en 2030 dans la ville de Bishoftu.

"Le nouvel aéroport aura une capacité de 60 millions de passagers et disposera de toutes les installations ultramodernes les plus récentes", a déclaré M. Tasew. "Nous voulons que cet aéroport soit le Dubaï de l'Afrique ou l'Istanbul de l'Afrique."

La compagnie aérienne publique a obtenu le contrat pour la conception de l'aéroport à quatre pistes dans la ville située à environ 45 km (28 miles) au sud-est d'Addis-Abeba. Les travaux de construction ont débuté en janvier.

La nouvelle installation aura une capacité plus de quatre fois supérieure à celle de l'actuel aéroport principal de l'Éthiopie, qui atteindra ses limites en termes de trafic d'ici deux à trois ans.

Parmi les prêteurs figure la Banque africaine de développement, qui a déclaré en août qu'elle prêterait 500 millions de dollars et qu'elle dirigerait les efforts pour lever 8,7 milliards de dollars.

"Nous sommes très satisfaits de la réponse des institutions financières américaines", a déclaré M. Tasew. "Plusieurs d'entre elles ont exprimé leur intérêt à participer."