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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 10:57
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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/36

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 7,459 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 79,05%

% SERVI AU PRIX LIMITE 57,24%

TAUX MOYEN PONDERE 3,86%

A COMPARER A 3,68%

EN DATE DU 02/07/26

DATE DE REGLEMENT 10/08/26

OAT

MATURITE 25/11/36

COUPON 3,70%

VOLUME ADJUGE 6,340 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,791 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,27%

% SERVI AU PRIX LIMITE 46,36%

TAUX MOYEN PONDERE 3,90%

A COMPARER A 3,73%

EN DATE DU 02/07/26

DATE DE REGLEMENT 10/08/26

OAT

MATURITE 25/06/37

COUPON 3,80%

VOLUME ADJUGE 2,119 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,550 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 98,71%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,95%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 10/08/26

OAT

MATURITE 25/06/44

COUPON 0,50%

VOLUME ADJUGE 2,040 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,669 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 52,65%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,37%

A COMPARER A 4,24%

EN DATE DU 02/04/26

DATE DE REGLEMENT 10/08/26

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