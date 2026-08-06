TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,996 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 7,459 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 79,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 57,24%
TAUX MOYEN PONDERE 3,86%
A COMPARER A 3,68%
EN DATE DU 02/07/26
DATE DE REGLEMENT 10/08/26
OAT
MATURITE 25/11/36
COUPON 3,70%
VOLUME ADJUGE 6,340 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,791 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,27%
% SERVI AU PRIX LIMITE 46,36%
TAUX MOYEN PONDERE 3,90%
A COMPARER A 3,73%
EN DATE DU 02/07/26
DATE DE REGLEMENT 10/08/26
OAT
MATURITE 25/06/37
COUPON 3,80%
VOLUME ADJUGE 2,119 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,550 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 98,71%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,95%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/08/26
OAT
MATURITE 25/06/44
COUPON 0,50%
VOLUME ADJUGE 2,040 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,669 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 52,65%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,37%
A COMPARER A 4,24%
EN DATE DU 02/04/26
DATE DE REGLEMENT 10/08/26
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