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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 20/02/2025 à 10:56

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 4,195 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,594 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,40%

% SERVI AU PRIX LIMITE 54,46%

TAUX MOYEN PONDERE 2,57%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 24/02/25

OAT

MATURITE 25/11/29

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 9,740 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 88,09%

% SERVI AU PRIX LIMITE 45,54%

TAUX MOYEN PONDERE 2,70%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 24/02/25

OAT

MATURITE 25/02/30

COUPON 2,75%

VOLUME ADJUGE 7,498 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 21,732 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,01%

% SERVI AU PRIX LIMITE 94,65%

TAUX MOYEN PONDERE 2,75%

A COMPARER A 2,84%

EN DATE DU 23/01/25

DATE DE REGLEMENT 24/02/25

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