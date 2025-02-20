TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 4,195 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,594 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,40%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,46%
TAUX MOYEN PONDERE 2,57%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
OAT
MATURITE 25/11/29
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,796 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 9,740 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 88,09%
% SERVI AU PRIX LIMITE 45,54%
TAUX MOYEN PONDERE 2,70%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
OAT
MATURITE 25/02/30
COUPON 2,75%
VOLUME ADJUGE 7,498 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 21,732 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,01%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,65%
TAUX MOYEN PONDERE 2,75%
A COMPARER A 2,84%
EN DATE DU 23/01/25
DATE DE REGLEMENT 24/02/25
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