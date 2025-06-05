TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 6,734 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 19,026 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,23%
% SERVI AU PRIX LIMITE 72,92%
TAUX MOYEN PONDERE 3,17%
A COMPARER A 99,65%
EN DATE DU 07/05/25
DATE DE REGLEMENT 09/06/25
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,476 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,807 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,63%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,27%
A COMPARER A 81,77%
EN DATE DU 06/02/25
DATE DE REGLEMENT 09/06/25
OAT
MATURITE 25/05/56
COUPON 3,75%
VOLUME ADJUGE 2,789 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,387 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,47%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,95%
A COMPARER A 94,84%
EN DATE DU 03/04/25
DATE DE REGLEMENT 09/06/25
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