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TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 05/06/2025 à 10:59

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/35

COUPON 3,20%

VOLUME ADJUGE 6,734 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 19,026 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,23%

% SERVI AU PRIX LIMITE 72,92%

TAUX MOYEN PONDERE 3,17%

A COMPARER A 99,65%

EN DATE DU 07/05/25

DATE DE REGLEMENT 09/06/25

OAT

MATURITE 25/05/36

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,476 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,807 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 81,63%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,27%

A COMPARER A 81,77%

EN DATE DU 06/02/25

DATE DE REGLEMENT 09/06/25

OAT

MATURITE 25/05/56

COUPON 3,75%

VOLUME ADJUGE 2,789 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,387 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 96,47%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,95%

A COMPARER A 94,84%

EN DATE DU 03/04/25

DATE DE REGLEMENT 09/06/25

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