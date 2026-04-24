Des traders de BGC Partners

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, le cessez-le-feu temporaire mais ‌fragile conclu entre le Liban et Israël, prolongé de trois semaines, n'offrant pas aux investisseurs beaucoup de soulagement, alors que le conflit au Moyen-Orient se prolonge depuis bientôt deux mois et que les tensions restent ​vives entre Washington et Téhéran.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,68% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,24% pour le Dax à Francfort, de 0,77% pour le FTSE à Londres et de 0,68% pour l'EuroStoxx 50.

L'annonce par Donald Trump de la prolongation de trois semaines du cessez-le-feu temporaire conclu entre Israël et Beyrouth est intervenue alors même que des doutes entourent les ​négociations entre Washington et Téhéran. Le locataire de la Maison blanche a annoncé il y a deux jours prolonger la trêve pour une durée indéterminée afin de permettre la conclusion d'un accord, tout en maintenant le blocus maritime de l'Iran.

Dans une période par ailleurs marquée par ​les résultats d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique, ces fluctuations reflètent les hésitations des marchés financiers cette ⁠semaine, entre espoir d'une fin imminente de la guerre et crainte qu'une paix à long terme ne se concrétise pas.

"Le fait est qu'un cessez-le-feu est un terme étrange à employer dans ‌un contexte de blocus et de tensions et d'animosités persistantes", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de la stratégie macroéconomique pour la région Asie-Pacifique chez Mizuho.

Illustrant ces incertitudes, la Bourse de New York a vécu une séance en dents de scie jeudi, tandis que les cours du pétrole sont repartis à la hausse vendredi, restant ​au-dessus de la barre psychologique des 100 dollars le baril, avec les craintes d'une ‌nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient, après la diffusion jeudi par l'Iran d'images montrant des commandos abordant un cargo dans le détroit d'Ormuz.

En réponse ⁠à l'opération de Téhéran, le président américain Donald Trump a déclaré avoir ordonné à la marine de "tirer pour tuer" les bateaux iraniens posant des mines dans le détroit et d'intensifier les opérations de déminage.

"Il ne s’agira pas d’une désescalade linéaire de la violence, des prix du pétrole et de la volatilité autour de l’ensemble du choc d’approvisionnement", selon Vishnu Varathan.

Outre les résultats de Forvia, SPIE ou encore Volvo AB publiés ⁠vendredi, les investisseurs digèrent le paquet de ‌publications financières parues cette semaine et qui donnent un premier aperçu de l'impact de la guerre sur l'activité des entreprises.

Ils attendent par ailleurs les chiffres des ventes ⁠au détail au Royaume-Uni pour le mois de mars plus tard dans la journée.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi à l'issue d'une séance en dents de ‌scie, alors que des informations sur la guerre en Iran ont nui à la confiance, de même que certains résultats trimestriels ayant ravivé les craintes sur les répercussions néfastes de ⁠l'intelligence artificielle (IA) dans certains secteurs.

L'indice Dow Jones a cédé 0,36%, ou 179,71 points, à 49.310,32 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 29,50 points, ⁠soit 0,41%, à 7.108,40 points.

Le Nasdaq Composite a ‌reculé de son côté de 219,06 points (0,89%) à 24.438,50 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo avance de 0,78%, en passe d'enregistrer une troisième semaine consécutive à la hausse, l'enthousiasme suscité par les résultats du secteur technologique ​ayant compensé les incertitudes liées à un éventuel accord de paix au Moyen-Orient.

En Chine, l'indice composite de la Bourse ‌de Shanghai recule de 0,58% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,85%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,2%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,7 point de base à 4,3295%. Le deux ans avance de 1,5 ​point de base à 3,8398%.

Le billet vert était en passe d'enregistrer sa première hausse hebdomadaire depuis trois semaines, les négociations de paix au point mort entre les États-Unis et l'Iran ayant tempéré les espoirs d'un apaisement immédiat des tensions au Moyen-Orient.

"Le pétrole et le dollar évoluent toujours de manière assez parallèle, et avec le brut qui remonte lentement (...) je dirais que le dollar reste relativement stable", explique Sho ⁠Suzuki, analyste chez Matsui Securities.

Le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,03% à 1,1679 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole grimpent après la diffusion jeudi par l'Iran d'images montrant des commandos abordant un cargo dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent avance de 0,53% à 105,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,23% à 96,07 dollars.

"Des perturbations prolongées dans le détroit d'Ormuz pourraient faire chuter les stocks mondiaux de pétrole brut et de produits raffinés sous leurs plus bas niveaux saisonniers sur cinq ans d'ici fin mai ou début juin, ce qui réintroduirait une prime de risque liée à l'approvisionnement dans les prix du pétrole", prévient Mingyu Gao, chercheur chez China Futures.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 AVRIL :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Ventes au détail mars +0,1% -0,4%

- sur un an +1,3% +2,5%

FR 06h45 Confiance des ménages avril 88 89

DE 08h00 Indice Ifo du climat ​des avril 85,5 86,4

affaires

USA 14h00 Indice de l'Université du avril 48,0 47,6

Michigan (définitif)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)