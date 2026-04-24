Spie: La production en hausse de 1,7% au T1, objectifs confirmés

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Spie a ‌fait état vendredi d'une hausse de 1,7% à ​taux de change constants de sa production au premier trimestre, à 2,45 milliards d'euros, et ​a confirmé ses objectifs annuels.

Citant la croissance de sa production ​en Allemagne, de 1,2%, ⁠et en Europe centrale, de 7,5%, la ‌société spécialisée dans les services de génie, d’énergie et de communication relève que ​la croissance ‌organique de la production, en recul de ⁠0,9% sur le trimestre, a été impactée par des conditions météorologiques défavorables dans ces régions.

"Mais ⁠un rattrapage ‌progressif est attendu au cours des ⁠prochains trimestres", mentionne cependant dans un communiqué ‌Gauthier Louette, président-directeur général du groupe.

L'activité ⁠Global Services Energy de Spie affiche quant ⁠à elle ‌un recul de 4,4% sur le trimestre, notamment ​impactée négativement par ‌les effets de change.

Selon le groupe, les effets de change ont ​eu un impact marginal de -0,2% sur la production du premier trimestre.

Spie dit ⁠par ailleurs avoir entamé l'année 2026 avec un niveau particulièrement soutenu d’activité de croissance externe, annonçant quatre acquisitions représentant environ 667 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

(Rédigé par Etienne Breban, édité ​par Augustin Turpin)