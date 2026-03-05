TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/35
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 6,455 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,117 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,81%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,39%
A COMPARER A 3,45%
EN DATE DU 05/02/26
DATE DE REGLEMENT 09/03/26
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 2,696 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,235 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,16%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,46%
A COMPARER A 3,57%
EN DATE DU 02/10/25
DATE DE REGLEMENT 09/03/26
OAT
MATURITE 25/05/43
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,015 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,944 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 82,10%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,94%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/03/26
OAT
MATURITE 25/05/46
COUPON 4,10%
VOLUME ADJUGE 2,283 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 4,621 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,73%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,04%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/03/26
