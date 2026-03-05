 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 05/03/2026 à 10:59

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/35

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 6,455 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,117 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,81%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,39%

A COMPARER A 3,45%

EN DATE DU 05/02/26

DATE DE REGLEMENT 09/03/26

OAT

MATURITE 25/05/36

COUPON 1,25%

VOLUME ADJUGE 2,696 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,235 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 81,16%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,46%

A COMPARER A 3,57%

EN DATE DU 02/10/25

DATE DE REGLEMENT 09/03/26

OAT

MATURITE 25/05/43

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 2,015 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,944 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 82,10%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,94%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 09/03/26

OAT

MATURITE 25/05/46

COUPON 4,10%

VOLUME ADJUGE 2,283 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 4,621 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,73%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,04%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 09/03/26

