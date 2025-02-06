TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/35
COUPON 3,20%
VOLUME ADJUGE 8,641 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 19,264 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,43%
% SERVI AU PRIX LIMITE 60,35%
TAUX MOYEN PONDERE 3,15%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/02/25
OAT
MATURITE 25/05/36
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,589 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 9,103 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 81,76%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,20%
A COMPARER A 3,49%
EN DATE DU 09/01/25
DATE DE REGLEMENT 10/02/25
OAT
MATURITE 25/05/38
COUPON 1,25%
VOLUME ADJUGE 1,604 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 7,742 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 77,95%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,33%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 10/02/25
OAT
MATURITE 25/05/55
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 1,165 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,996 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,56%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,66%
A COMPARER A 3,93%
EN DATE DU 09/01/25
DATE DE REGLEMENT 10/02/25
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