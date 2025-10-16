 Aller au contenu principal
TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 4,707 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,766 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,49%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,22%

A COMPARER A 2,34%

EN DATE DU 18/09/25

DATE DE REGLEMENT 20/10/25

OAT

MATURITE 25/05/30

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 2,403 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,281 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,07%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,48%

A COMPARER A 2,62%

EN DATE DU 21/08/25

DATE DE REGLEMENT 20/10/25

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 2,650 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 9,250 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,31%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,63%

A COMPARER A 2,79%

EN DATE DU 18/09/25

DATE DE REGLEMENT 20/10/25

OAT

MATURITE 25/11/31

COUPON 0,00%

VOLUME ADJUGE 1,739 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 5,560 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 84,77%

% SERVI AU PRIX LIMITE 83,12%

TAUX MOYEN PONDERE 2,74%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 20/10/25

