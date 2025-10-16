TABLEAU - Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 4,707 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,766 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,49%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,22%
A COMPARER A 2,34%
EN DATE DU 18/09/25
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
MATURITE 25/05/30
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 2,403 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,281 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,07%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,48%
A COMPARER A 2,62%
EN DATE DU 21/08/25
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 2,650 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 9,250 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,31%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,63%
A COMPARER A 2,79%
EN DATE DU 18/09/25
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
MATURITE 25/11/31
COUPON 0,00%
VOLUME ADJUGE 1,739 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 5,560 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 84,77%
% SERVI AU PRIX LIMITE 83,12%
TAUX MOYEN PONDERE 2,74%
DATE DE REGLEMENT 20/10/25
