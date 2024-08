TA Associates et Montagu Private Equity deviennent actionnaires de Harvest

(AOF) - Après cinq années de partenariat entre Harvest et Five Arrows, la branche de Rothschild & Co dédiée à l’investissement en actifs alternatifs, TA Associates et Montagu Private Equity ont conclu un accord pour devenir actionnaires de Harvest. "Ce nouveau partenariat soutiendra l'ambitieux plan stratégique de Harvest, 'l'esprit de conquête', en mettant l'accent sur la poursuite du développement international. La transaction a reçu les autorisations réglementaires nécessaires.

"Je crois que nous avons toutes les bases pour construire un champion européen et peut-être plus. Nous unissons nos forces à celles de nouveaux partenaires, TA et Montagu, qui sont complémentaires et disposent des ressources et d'une grande expérience du secteur pour nous soutenir dans cette stratégie", déclare Virginie Fauvel, PDG de Harvest.