T3 en croissance tiré par Thrustmaster et les US

Le CA T3 est ressorti en croissance de +3% YoY à 36,5 M€, tiré par

Thrustmaster (+9% à 33,5 M€), grâce aux nombreux lancements réussis

depuis le début de l’année, et par la région Amérique du Nord (+26%). De son

côté Hercules a reculé de -38% YoY à 3,0 M€, sur une base de comparaison

difficile et du fait d’une pression concurrentielle accrue. Le groupe a lancé un

plan d’actions promotionnelles sur les références en retrait. Le groupe a réitéré

sa guidance (croissance des ventes et RO FY positif) et s’appuiera sur ses

partenariats et ses nouveautés pour continuer de renforcer ses parts de

marché au T4. La valorisation est attractive (3,5x l’EV/EBITDA à 12 mois vs la

moyenne historique à 4,1x) et fondée sur des attentes de résultats

raisonnables, selon nous. OC relevé à 8,0 € (vs 7,5 €). Opinion Achat