T1 et Corning concluent un accord pour fabriquer des panneaux solaires entièrement américains
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société solaire américaine T1 Energy

TE.N et le fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N ont conclu un accord qui établira une chaîne d'approvisionnement solaire entièrement nationale, reliant le polysilicium, les wafers, les cellules et les panneaux fabriqués aux États-Unis, ont-ils déclaré vendredi. L'accord aidera T1 à répondre à la demande croissante des États-Unis pour des panneaux produits avec des composants fabriqués aux États-Unis. En vertu de la loi du président Donald Trump, One Big Beautiful Bill Act , les entreprises solaires ne pourront plus prétendre à des crédits d'impôt fédéraux sur les énergies propres si les projets contiennent des quantités significatives d'équipements produits par des "entités étrangères préoccupantes", dont la Chine.

"Cet accord historique sur la chaîne d'approvisionnement avec Corning contribuera à revigorer l'Amérique grâce à une énergie évolutive, fiable et peu coûteuse", a déclaré Daniel Barcelo, directeur général de T1, dans un communiqué. "Il s'agit d'entreprises américaines qui construisent en Amérique et protègent la sécurité énergétique américaine."

Selon l'accord, Corning fournira à T1 des wafers solaires provenant de son usine du Michigan à partir du second semestre 2026. Les wafers sont de fines tranches de silicium qui constituent les éléments de base des cellules solaires qui transforment la lumière du soleil en électricité.

La Chine domine la fabrication mondiale de plaquettes solaires. M. Trump a critiqué l'industrie solaire pour sa trop grande dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement chinoises.

L'accord est une extension d'un contrat existant de fourniture de polysilicium de qualité solaire, la matière première de l'industrie. T1 utilisera les plaquettes, produites par Hemlock Semiconductor, une filiale de Corning, dans une usine de cellules en cours de développement à Austin, au Texas, ont déclaré les entreprises à Reuters. Ces cellules seront assemblées en panneaux dans l'usine existante de T1, près de Dallas.

Les deux entreprises combinées emploieront environ 6 000 personnes dans le Michigan et au Texas, ont-elles déclaré. Corning a conclu un accord similaire avec les fabricants Suniva et Heliene au début de l'année.

Valeurs associées

CORNING INC
65,750 USD NYSE +0,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

