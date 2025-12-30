T1 Energy vend des crédits d'impôt pour un montant de 160 millions de dollars, les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 décembre - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N augmentent de 6,5 % à 6,84 $ avant le marché
** La société déclare avoir conclu une vente de 160 millions de dollars de crédits d'impôt à la production au titre de la section 45X (PTC) à un acheteur de premier ordre
** La vente couvre 160 millions de dollars de PTC vérifiés jusqu'en décembre 2025, avec un ajustement prévu pour février 2026
** Citigroup Global Markets a agi en tant que conseiller financier pour T1 Energy
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 148,8 % depuis le début de l'année
