Dans un revirement, les Etats-Unis acceptent d'examiner le nouveau vaccin de Moderna

L'entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé mercredi que les autorités sanitaires américaines avaient finalement accepté d'examiner la demande d'autorisation de son nouveau vaccin à ARN messager contre la grippe ( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'entreprise pharmaceutique Moderna a annoncé mercredi que les autorités sanitaires américaines avaient finalement accepté d'examiner la demande d'autorisation de son nouveau vaccin contre la grippe.

Ce revirement survient une semaine après que l'Agence américaine du médicament (FDA) a opposé une fin de non recevoir à l'examen de ce vaccin à ARN messager, à la grande stupeur du laboratoire.

Selon Moderna, qui avait publiquement déploré cette décision, les autorités fédérales américaines jugeaient son essai clinique insuffisant.

L'entreprise explique avoir eu depuis une réunion "constructive" avec la FDA et obtenu la garantie que sa demande serait examinée. Cette dernière a néanmoins été révisée et le laboratoire s'est engagé à mener une étude supplémentaire, est-il détaillé dans un communiqué.

Le refus initial de la FDA avait suscité une onde de choc dans le secteur pharmaceutique, déjà alarmé par les politiques antivaccins du ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr.