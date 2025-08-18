 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
T1 Energy Inc devrait afficher une perte de 13 cents par action
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* T1 Energy Inc TE.N TE devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 20 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Austin au Texas devrait déclarer des revenus de 139,9 millions de dollars, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour T1 Energy Inc est une perte de 13 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour T1 Energy Inc est de 3,00 $, soit environ 50,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,48 $

18 août - Ce résumé a été généré par machine le 18 août à 10:02 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

