Guerre en Ukraine : la Turquie souhaite un processus associant "toutes les parties", explique Erdogan à Poutine

La Turquie insiste régulièrement sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et spécifiquement sur celle de la Crimée.

Recep Tayyip Erdogan et Vladimir POutine à Kazan, en Russie, le 23 octobre 2024. ( POOL / ALEXANDER ZEMLIANICHENKO )

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a réussi à maintenir des relations avec Moscou aussi bien qu'avec Kiev, a prévenu mercredi 20 août le président russe Vladimir Poutine que son pays soutiendra un processus associant "toutes les parties" en faveur de la paix en Ukraine.

Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, "le président Erdogan a assuré suivre de près l'évolution du processus de paix et que la Turquie (...) soutient les approches visant à établir une paix durable avec la participation de toutes les parties ", visant sans la nommer celle de l'Ukraine. Dans son communiqué, la présidence turque affirme également que Vladimir Poutine a "remercié le président Erdogan pour avoir accueilli des pourparlers de paix".

Intégrité territoriale de l'Ukraine

Depuis mai, la Turquie a abrité à trois reprises à Istanbul des négociations diplomatiques entre Kiev et Moscou, qui n'ont pas permis de franches avancées mais débouché sur des échanges de prisonniers.

Ankara est parvenu depuis le début de l'invasion russe en Ukraine à maintenir ses relations avec les deux capitales. Elle s'est abstenue de se joindre aux sanctions occidentales mais insiste régulièrement sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et spécifiquement sur celle de la Crimée, qui abrite une importante minorité tatare à majorité musulmane, et dont la Russie a pris le contrôle par la force en 2014.