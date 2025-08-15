T1 Energy augmente grâce à l'accord conclu avec Corning pour la fabrication intégrale de panneaux solaires aux États-Unis

15 août - ** Les actions de la société solaire américaine T1 Energy TE.N augmentent de 12 % à 1,44 $ avant l'ouverture du marché

** La société conclut un accord avec le fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N pour construire une chaîne d'approvisionnement solaire entièrement domestique , reliant le polysilicium, les wafers, les cellules et les panneaux fabriqués aux États-Unis.

** GLW fournira à TE des wafers solaires provenant de son usine du Michigan à partir de second semestre 2026

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 51,16 % depuis le début de l'année