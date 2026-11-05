T. Rowe Price replonge en zone de forte décollecte au troisième trimestre 2026

Selon ses résultats publiés le 29 octobre, T.Rowe Price a décollecté 28,3 milliards de dollars durant le troisième trimestre 2026, portant à 48,5 milliards de dollars le montant de ses sorties nettes sur les neuf premiers mois de l’année.

Les rachats se sont concentrés sur les fonds actions (-25,6 milliards de dollars) et multi-actifs (-7,6 milliards de dollars), tandis que la société a collecté sur la gestion alternative et les fonds obligataires et monétaires. Une sortie de 6,5 milliards de dollars, annoncée en septembre et provenant d’un plan de retraite à cotisations définies, a été enregistrée. Le gestionnaire, qui a multiplié les partenariats aux Etats-Unis (notamment Aspida et Goldman Sachs), se dirige vers une sixième année consécutive de décollecte. « Nous prévoyons une légère amélioration des flux nets au quatrième trimestre, les sorties de fonds devant s’atténuer par rapport aux niveaux du troisième trimestre tout en restant élevées » , a indiqué Rob Sharps, directeur général de T. Rowe Price, lors de la présentation des résultats aux analystes.

A ces sorties s’ajoutent des pertes de marché de 2,4 milliards de dollars. Les encours sous gestion baissent de 1,6% (+5,4% sur un an) à 1.863 milliards de dollars fin septembre.

Le résultat net ajusté de T. Rowe Price s’établit à 629 millions de dollars, en progression de 11,4% sur le trimestre et en repli de 0,3% sur un an. Ses revenus nets au cours du troisième trimestre ont dépassé les attentes des analystes en atteignant 2 milliards de dollars (+5,1% sur le trimestre et + 5,9% sur un an). La société de gestion a bénéficié de commissions de gestion en hausse (1,8 milliard de dollars, +5,8% sur un an), supérieures aux attentes. Le bénéfice par action ajusté ressort à 2,86 dollars quand le marché tablait sur une fourchette autour de 2,65 dollars.

Anthropic pour partenaire sur l’IA

Côté dépenses, T. Rowe Price fait état d’une charge de restructuration de 4 milliards de dollars sur le trimestre, qui s’inscrit dans un contexte de réduction de dépenses et de réalignement de ressources.

La société de gestion a tissé un partenariat stratégique avec Anthropic pour l’utilisation de son moteur d’intelligence artificielle Claude par ses équipes de gestion et d’analystes. « L’investissement dans l’IA est nécessaire sur le plan de la concurrence. Tout le monde va avoir accès à ces outils. La nature de leur utilisation et le contexte dans lequel ils sont utilisés va vraiment être une opportunité de se différencier » , a déclaré Rob Sharps.

Concernant le développement de l’activité, T. Rowe Price a annoncé en août l’acquisition de FM Investments, un gestionnaire obligataire et d’ETF avec environ 20 milliards de dollars sous gestion. La clôture de l’opération est attendue pour début 2027. Rob Sharps a abordé la stratégie de la société en matière de fusions-acquisitions . « Nous avons de hautes exigences mais là où nous voyons des opportunités d’accélérer notre croissance, que ce soit dans les actifs alternatifs, les ETF, les comptes gérés séparément, pour étendre nos capacités d’investissement, atteindre davantage de clients ou de gagner des parts de marché auprès de nos clients actuels, nous n’hésiterons pas à nous y investir pleinement. Nos équipes évaluent beaucoup de choses », a déclaré le dirigeant, qui a qualifié de « frénétique » le rythme actuel d’activité de fusions-acquisitions dans la gestion d’actifs.

La société ambitionne de renforcer son activité sur les ETF actifs, un segment sur lequel elle occupe la 13 ème place aux Etats-Unis. Elle vient aussi de lancer ses premiers ETF actifs en Europe .