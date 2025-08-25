T. Rowe Price recrute Nina Aicardi d'ISS pour son rôle en matière de gouvernance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Svea Herbst-Bayliss

La société de fonds communs de placement T. Rowe Price Associates a embauché une dirigeante chevronnée du groupe des situations spéciales de la société de conseil en procuration Institutional Shareholder Services pour diriger son programme d'engagement en matière de vote par procuration et de gouvernance dans les Amériques.

Nina Aicardi prend ses fonctions vendredi chez T. Rowe Price

TROW.O , l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. En tant que responsable de la gouvernance d'entreprise pour les Amériques chez T. Rowe Price Associates, l'un des conseillers en investissement de T. Rowe Price, elle assumera certaines responsabilités de Donna Anderson, qui dirige la gouvernance d'entreprise au sein de la société d'investissement et qui prendra sa retraite à la fin du mois de septembre , a confirmé un porte-parole de T. Rowe Price à Reuters.

"Nina et Donna travailleront ensemble pendant les derniers jours que Donna passera chez T. Rowe Price Associates afin d'assurer une transition en douceur", a déclaré le porte-parole Bill Benintende. ISS a refusé de commenter cette décision et Aicardi n'a pas pu être jointe pour un commentaire.

T. Rowe Price gère 1 700 milliards de dollars d'actifs et ses avis sur des questions brûlantes telles que les courses aux procurations sont largement suivis. Au cours des deux décennies qu'elle a passées au sein de la société, Donna Anderson est devenue l'une des voix les plus puissantes dans le monde très fermé de la gouvernance d'entreprise, contribuant à façonner les politiques de vote et à les exposer publiquement. Elle a rejoint T. Rowe Price en 2007.

Les fonctions de Donna Anderson seront réparties entre Nina Aicardi et Jocelyn Brown, qui a été promue responsable mondiale de la gouvernance d'entreprise de T. Rowe Price Associates en juillet.

Jocelyn Brown a rejoint le gestionnaire d'actifs en 2020 en tant que responsable de la gouvernance d'entreprise pour la région EMEA et APAC.

Jocelyn Brown restera basée à Londres tandis que Nina Aicardi travaillera depuis Baltimore, où se trouve le siège de T. Rowe Price.

Chez ISS, où elle a travaillé pendant six ans, Nina Aicardi a contribué à déterminer l'issue des courses aux procurations entre d'éminents fonds spéculatifs et des entreprises en formulant des recommandations sur la manière dont les investisseurs devraient voter.

Un certain nombre de changements ont eu lieu cette année dans le monde de la gouvernance, notamment le départ à la retraite prévu de Donna Anderson, dont Reuters a fait état pour la première fois en mars.

Au cours des dernières semaines, BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a procédé à une série de changements au sein de la direction dans son équipe de gestion qui vote sur des questions allant de la divulgation des activités de lobbying à la position d'une entreprise sur le changement climatique.

En janvier, ISS a promu un cadre expérimenté à la tête du groupe des situations spéciales, en remplacement de l'ancien responsable qui a quitté son poste.