information fournie par Reuters • 22/10/2025 à 17:15

T. Rowe Price dépose un dossier pour un ETF géré activement sur les crypto-monnaies

Le gestionnaire d'actifs T. Rowe Price

TROW.O a déposé une demande de création d'un fonds négocié en bourse de crypto-monnaies géré activement mercredi.