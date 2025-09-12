 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 787,93
-0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

T Rowe Price Associates à plus de 5% du capital de Nexity
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:14

(Zonebourse.com) - T Rowe Price Associates, agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre de mandats de gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 septembre, le seuil de 5% du capital de Nexity au résultat d'une acquisition d'actions sur le marché.

Du fait de ce franchissement, la société américaine de gestion d'investissements a précisé détenir 2 890 678 actions Nexity représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et des droits de vote du groupe de promotion immobilière.

Valeurs associées

NEXITY
9,5000 EUR Euronext Paris +3,83%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank