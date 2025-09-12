T Rowe Price Associates à plus de 5% du capital de Nexity
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:14
Du fait de ce franchissement, la société américaine de gestion d'investissements a précisé détenir 2 890 678 actions Nexity représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et des droits de vote du groupe de promotion immobilière.
Valeurs associées
|9,5000 EUR
|Euronext Paris
|+3,83%
A lire aussi
-
Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces véhicules surdimensionnés très populaires aux Etats-Unis, sillonner les routes du Vieux continent? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis fait craindre aux défenseurs de l'environnement que leur importation, ... Lire la suite
-
Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici ... Lire la suite
-
par Vincent Daheron Azeddine Habz, fort de sa meilleure performance mondiale de l'année sur 1.500 m, est certainement la meilleure chance de médaille française aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo qui s'ouvrent dans la nuit de vendredi à samedi. Le demi-fondeur de ... Lire la suite
-
Guerre en Ukraine : la Français majoritairement favorables à des garanties de sécurité fortes, mais pas pour l'envoi de troupes au sol
Le sondage révèle un important clivage politique, les partisans d'Emmanuel Macron étant plus enclins à aider l'Ukraine que les autres, notamment les sympathisants du RN. Une large majorité des Français jugent qu'il est nécessaire d'apporter des "garanties de sécurité ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer