 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

T-Mobile s'attend à un impact temporaire lié à ses nouveaux forfaits plus onéreux
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 15:52
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1 pour ajouter des précisions sur les perspectives du troisième trimestre; ajout des estimations concernant les nouveaux abonnés postpayés nets au paragraphe 4) par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a déclaré jeudi s'attendre à une baisse séquentielle des acquisitions de lignes postpayées au troisième trimestre, alors que l'opérateur de télécommunications procède à la mise à niveau de ses forfaits, ce qui a entraîné une chute de près de 7 % du cours de son action.

La société supprime progressivement ses anciens forfaits mobiles et fait migrer les clients concernés vers de nouvelles offres proposant des fonctionnalités telles que des données haut de gamme illimitées et des mises à niveau d’appareils, mais qui sont plus onéreuses.

Cette stratégie devrait également entraîner une augmentation temporaire du taux de désabonnement au cours du trimestre actuel, a indiqué la société. T-Mobile est par ailleurs confronté à une concurrence intense de la part d’AT&T T.N et de Verizon VZ.N .

La société table sur environ 250 000 nouveaux abonnements postpayés nets au troisième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes compilée par Visible Alpha, qui s’élève à environ 304 000 nouveaux abonnements. Elle avait enregistré 277 000 nouveaux abonnements postpayés au trimestre précédent, ce qui représentait déjà une baisse de 13 % par rapport à l’année précédente.

T-Mobile modernise actuellement son portefeuille de forfaits mobiles et améliore les avantages offerts à ses clients de longue date dans le cadre d’une initiative plus large visant à faire migrer ses abonnés vers ses nouveaux forfaits, a déclaré à Reuters Jon Freier, directeur des opérations.

“Nous constatons que les nouveaux clients adoptent véritablement nos forfaits haut de gamme, qui représentent environ 60 % du chiffre d’affaires total.”

La société a revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté, les portant à une fourchette comprise entre 18,4 et 18,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 18,1 et 18,7 milliards de dollars.

“Cette révision à la hausse résulte de gains d’efficacité continus, notamment au niveau des impôts sur les bénéfices, mais nous bénéficions également d’autres avantages en matière de fonds de roulement grâce au déploiement de certains outils d’IA avancés”, a déclaré à Reuters Peter Osvaldik, directeur financier.

T-Mobile s’est diversifié au-delà de la téléphonie mobile pour se lancer dans la fibre optique grâce à des acquisitions et des coentreprises, même si les analystes soulignent que son réseau de fibre optique prévu reste nettement plus restreint que celui d’AT&T et de Verizon.

Le chiffre d'affaires trimestriel moyen par compte postpayé a augmenté de 2 % pour atteindre 152,91 dollars, contre 149,87 dollars il y a un an, tandis que le bénéfice s'est établi à 2,99 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,59 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

AT&T
24,115 USD NYSE +5,12%
T-MOBILE US
180,0900 USD NASDAQ +5,67%
VERIZON COMM
46,420 USD NYSE +5,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cryptoactifs: un univers attractif mais risqué, qui impose de bien choisir ses supports, sa plateforme et la part de son épargne avant de se lancer. ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )
    7 questions à vous poser avant d’investir dans les cryptoactifs
    information fournie par Le Particulier 25.07.2026 08:00 

    Les cryptoactifs attirent de plus en plus d’épargnants. Ce type d’investissement présente toutefois des risques élevés et reste largement méconnu des particuliers. Quel cryptoactif choisir ? Comment sélectionner la plateforme ? Comment stocker vos cryptoactifs ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank