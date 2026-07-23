T-Mobile s'attend à un impact temporaire lié à ses nouveaux forfaits plus onéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1 pour ajouter des précisions sur les perspectives du troisième trimestre; ajout des estimations concernant les nouveaux abonnés postpayés nets au paragraphe 4) par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a déclaré jeudi s'attendre à une baisse séquentielle des acquisitions de lignes postpayées au troisième trimestre, alors que l'opérateur de télécommunications procède à la mise à niveau de ses forfaits, ce qui a entraîné une chute de près de 7 % du cours de son action.

La société supprime progressivement ses anciens forfaits mobiles et fait migrer les clients concernés vers de nouvelles offres proposant des fonctionnalités telles que des données haut de gamme illimitées et des mises à niveau d’appareils, mais qui sont plus onéreuses.

Cette stratégie devrait également entraîner une augmentation temporaire du taux de désabonnement au cours du trimestre actuel, a indiqué la société. T-Mobile est par ailleurs confronté à une concurrence intense de la part d’AT&T T.N et de Verizon VZ.N .

La société table sur environ 250 000 nouveaux abonnements postpayés nets au troisième trimestre, un chiffre inférieur à l’estimation moyenne des analystes compilée par Visible Alpha, qui s’élève à environ 304 000 nouveaux abonnements. Elle avait enregistré 277 000 nouveaux abonnements postpayés au trimestre précédent, ce qui représentait déjà une baisse de 13 % par rapport à l’année précédente.

T-Mobile modernise actuellement son portefeuille de forfaits mobiles et améliore les avantages offerts à ses clients de longue date dans le cadre d’une initiative plus large visant à faire migrer ses abonnés vers ses nouveaux forfaits, a déclaré à Reuters Jon Freier, directeur des opérations.

“Nous constatons que les nouveaux clients adoptent véritablement nos forfaits haut de gamme, qui représentent environ 60 % du chiffre d’affaires total.”

La société a revu à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté, les portant à une fourchette comprise entre 18,4 et 18,8 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 18,1 et 18,7 milliards de dollars.

“Cette révision à la hausse résulte de gains d’efficacité continus, notamment au niveau des impôts sur les bénéfices, mais nous bénéficions également d’autres avantages en matière de fonds de roulement grâce au déploiement de certains outils d’IA avancés”, a déclaré à Reuters Peter Osvaldik, directeur financier.

T-Mobile s’est diversifié au-delà de la téléphonie mobile pour se lancer dans la fibre optique grâce à des acquisitions et des coentreprises, même si les analystes soulignent que son réseau de fibre optique prévu reste nettement plus restreint que celui d’AT&T et de Verizon.

Le chiffre d'affaires trimestriel moyen par compte postpayé a augmenté de 2 % pour atteindre 152,91 dollars, contre 149,87 dollars il y a un an, tandis que le bénéfice s'est établi à 2,99 dollars par action, contre une estimation moyenne des analystes de 2,59 dollars, selon les données compilées par LSEG.