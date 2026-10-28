T-Mobile revoit à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible annuel, grâce au succès croissant de ses forfaits haut de gamme

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T-Mobile TMUS.O a revu à la hausse mercredi la fourchette basse de ses prévisions annuelles de flux de trésorerie disponible ajusté, après qu’une forte croissance de sa clientèle a permis à l’opérateur mobile de dépasser les estimations de chiffre d’affaires trimestriel.

L'entreprise a enregistré 274 000 nouveaux abonnés nets en postpayé au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux 251 917 nouveaux abonnés attendus par les analystes interrogés par Visible Alpha.

* T-Mobile cherche à augmenter le chiffre d’affaires généré par sa base de clients existante en incitant ses abonnés à opter pour des forfaits plus onéreux, tout en déployant des offres plus flexibles alors que la concurrence entre les opérateurs mobiles américains s’intensifie

* Plus de 60 % des lignes postpayées parmi les nouveaux abonnements ont opté pour les forfaits haut de gamme de l’entreprise, a déclaré à Reuters Peter Osvaldik, directeur financier de T-Mobile.

* L’opérateur prévoit également de lancer à grande échelle ses nouveaux forfaits mobiles "T-Mix" le mois prochain, permettant aux clients de choisir et d’échanger des avantages tels que des abonnements de streaming, la livraison de repas et d’autres services, plutôt que de bénéficier d’avantages regroupés dans des niveaux de forfait fixes

* Cette initiative vise à offrir davantage de flexibilité aux clients, alors que les opérateurs se font désormais concurrence au-delà de la couverture réseau et des promotions sur les appareils

* Le chiffre d’affaires moyen par compte a augmenté de 4 % pour atteindre 155,73 dollars au troisième trimestre, davantage de clients s’étant tournés vers les offres haut de gamme

* Les comptes correspondent aux relations de facturation avec les clients et peuvent inclure plusieurs lignes mobiles utilisées par des familles ou des entreprises

* T-Mobile a relevé la fourchette basse de ses prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté pour l’ensemble de l’année, la faisant passer de 18,4 milliards de dollars à 18,7 milliards, tout en maintenant la fourchette haute inchangée à 18,8 milliards de dollars

* M. Osvaldik a déclaré que la hausse attendue du flux de trésorerie disponible était principalement due aux solides performances de l’activité principale de T-Mobile

* Le chiffre d'affaires a progressé de 7,4 % pour atteindre 23,58 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre des estimations de 23,14 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG