T-Mobile renforce son offensive dans le domaine du haut débit grâce à de nouvelles coentreprises dans le secteur de la fibre optique

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T-Mobile TMUS.O a annoncé mardi avoir signé des accords en vue de créer deux coentreprises avec Oak Hill Capital et Wren House, afin d'étendre ses activités dans le domaine de l'Internet par fibre optique et de compléter ainsi son offre de services haut débit et de téléphonie mobile, qui connaît une croissance rapide.

* T-Mobile et Oak Hill formeront une coentreprise afin de regrouper deux des sociétés du portefeuille de fibre optique existant de la société de capital-investissement, GoNetspeed et Greenlight.

* T-Mobile prévoit d'investir environ 2 milliards de dollars pour acquérir une participation de 50 % dans la coentreprise avec Oak Hill après sa finalisation au premier semestre 2027.

* Le partenariat avec Wren House, gestionnaire mondial d'investissements dans les infrastructures, inclura l'acquisition d'i3 Broadband, un fournisseur régional d'Internet par fibre optique desservant certaines parties de l'Illinois, du Missouri et du Rhode Island.

* T-Mobile prévoit d'investir environ 700 millions de dollars pour acquérir une participation de 50 % dans cette coentreprise après sa finalisation au second semestre 2026.

* Ensemble, ces partenariats permettront à T-Mobile d'étendre son réseau de fibre optique à plus d'un million de foyers supplémentaires à l'échelle nationale, soutenant ainsi son objectif de 18 à 19 millions de clients haut débit d'ici 2030, dont 3 à 4 millions sur la fibre optique.