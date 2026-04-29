T-Mobile relève ses objectifs sur fond de spéculations de fusion
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 12:31
T-Mobile anticipe désormais entre 950 000 et 1,05 million de nouveaux comptes en 2024, contre une fourchette précédente de 900 000 à 1 million.
La firme américaine a enregistré 217 000 gains nets de comptes au forfait, un niveau supérieur aux attentes du consensus Visible Alpha, qui tablait sur environ 193 000 ajouts.
Le chiffre d'affaires total de T-Mobile pour le premier trimestre s'est établi à 23,11 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 22,97 milliards de dollars.
Ces annonces interviennent alors que Deutsche Telekom, actionnaire majoritaire avec 53% du capital, étudierait un projet de fusion impliquant l'opérateur américain, selon des informations de presse.
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