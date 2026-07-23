T-Mobile recule après la publication de ses résultats du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** Les actions de T-Mobile TMUS.O reculent de 4,5% à 182,28 dollars en pré-ouverture

** L'opérateur de télécommunications affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 7,9% au deuxième trimestre, en ralentissement par rapport aux 10,6% enregistrés au premier trimestre

** Il revoit à la hausse ses prévisions de flux de trésorerie disponible ajusté pour l'année et dépasse les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

** Depuis la dernière clôture, le titre a perdu environ 6% depuis le début de l'année