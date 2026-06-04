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T-Mobile ouvre un centre technologique en Inde et prévoit d'embaucher près de 1 000 personnes d'ici 2027
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de télécommunications américain T-Mobile TMUS.O a inauguré jeudi en Inde son centre de compétences mondial (GCC) et prévoit d'employer près de 1 000 personnes d'ici 2027, selon un communiqué publié par le gouvernement d'un État indien.

Voici quelques détails:

* Le centre technologique a été inauguré à Hyderabad — capitale de l'État du Telangana, dans le sud de l'Inde — où T-Mobile a loué un espace de 250.000 pieds carrés, a indiqué le ministère des Technologies de l'information de l'État.

* Les GCC du pays ont évolué, passant de centres d'externalisation à bas coût à des bureaux locaux d'entreprises mondiales soutenant leurs sociétés mères dans plusieurs fonctions.

* Les employés de l'opérateur télécoms au sein du GCC développeront des compétences de pointe dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du DevOps, du développement de produits, de l'analyse de données et de la cybersécurité, entre autres.

* La ville offre des talents technologiques, des capacités d’innovation et un écosystème bien établi, a déclaré Chandra Gupta, vice-président des technologies de l’information au centre technologique, dans le communiqué.

* Selon un rapport Nasscom-Zinnov publié en mai, les deux tiers des nouveaux GCC en Inde choisissent Bengaluru et Hyderabad.

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