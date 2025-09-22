T-Mobile nomme Srini Gopalan au poste de directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

T-Mobile TMUS.O a nommé lundi l'actuelle directrice de l'exploitation, Srini Gopalan, au poste de directrice générale de la société, à compter du 1er novembre.