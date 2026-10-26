T-Mobile lance des forfaits mobiles proposant des avantages personnalisables, allant du streaming à la livraison de repas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Harshita Mary Varghese

T-Mobile TMUS.O a dévoilé lundi des forfaits mobiles permettant aux clients de choisir et de changer d’avantages, allant de Netflix à DoorDash, s’éloignant ainsi de sa stratégie traditionnelle consistant à lier les avantages à des niveaux de forfait fixes.

Cette initiative s'inspire des offres personnalisables proposées par des concurrents tels que Verizon, mais les nouveaux forfaits de T-Mobile incluent une sélection d’abonnements à des services de streaming, de musique et autres, sans frais supplémentaires par rapport au prix mensuel du forfait.

* T-Mobile mise sur le fait qu’offrir un plus grand contrôle sur les avantages attirera les clients qui dépensent pour plusieurs abonnements, alors que la concurrence entre les opérateurs américains va désormais au-delà de la couverture réseau et des promotions sur les smartphones

* Netflix a été l’avantage le plus plébiscité lors d’un projet pilote lancé début octobre, a déclaré Allan Samson, directeur marketing de T-Mobile, lors d’un entretien avec Reuters

* Les abonnements musicaux et les services d’intelligence artificielle ont également suscité de l’intérêt, tandis que les jeux Xbox ont été plébiscités par les jeunes clients, a-t-il ajouté

* Les nouveaux forfaits T-Mix seront disponibles dès le mois prochain en trois niveaux. Le forfait Standard est proposé à partir de 55 dollars pour une ligne, tandis que le forfait More commence à 75 dollars et le forfait Loaded à 95 dollars

* Le nombre d’avantages disponibles dépendra du niveau choisi et du nombre de lignes souscrites

* Parmi les partenariats figurent Apple, DoorDash, Google, Hulu, Netflix, Paramount+, SiriusXM, Xbox et YouTube

* Les clients peuvent également choisir des avantages tels que les Delta SkyMiles, ESPN Unlimited, Google Gemini et des promotions sur les appareils

* Les clients pourront modifier les avantages sélectionnés tous les trois mois, ou pendant une période de changement annuelle. Certains avantages liés à la téléphonie mobile, tels que la connectivité par satellite, peuvent être modifiés à tout moment