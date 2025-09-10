T-Mobile: fournisseur officiel des Jeux Olympiques de Los Angeles
T-Mobile for Business développera et déploiera des solutions de pointe, alimentées par le réseau 5G de T-Mobile, pour aider LA28 à créer la production des Jeux sur le plan technologique.
' T-Mobile for Business jouera un rôle crucial pour connecter les parties prenantes des Jeux à l'action alors que les événements se dérouleront dans plus de 110 sites connectés - dont plus de 40 sites de compétition - à travers le sud de la Californie' a déclaré David Michael, directeur de l'information de LA28.
' Nous sommes ravis que cette technologie soit mise en oeuvre sur la plus grande scène sportive pour soutenir les objectifs de LA28 d'accroître l'efficacité opérationnelle, de transformer l'expérience des fans et de soutenir une diffusion sans faille. ' a déclaré Mo Katibeh, directeur du marketing de T-Mobile Business Group.
