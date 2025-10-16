T-Mobile en hausse après que Wells Fargo l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** Les actions de l'opérateur américain de téléphonie mobile T-Mobile US TMUS.O augmentent de 1,2 % à 229,42 $ dans les échanges de pré-marché

** Wells Fargo relève la note de l'action à "surpondérer", citant des attentes élevées en matière de flux de trésorerie disponible et une capacité de construction de son réseau 5G supérieure de 10 à 20 % à celle de concurrents tels que AT&T

T.N et Verizon VZ.N .

** La flexibilité de l'allocation du capital est renforcée par le rachat, comparé aux rachats différés d'AT&T et de Verizon - Wells Fargo

** Le courtier relève le prix de l'action de 250 à 260 $, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La note moyenne des 31 analystes couvrant TMUS est "buy", leur PT médian est de 270 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en hausse de ~3% cette année