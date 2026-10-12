T-Mobile en hausse après que Raymond James a relevé sa recommandation à “surperformer”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** L'action de l'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O a progressé d'environ 3% à 152,40 dollars en début de séance

** La société de courtage Raymond James relève sa recommandation de “en ligne avec le marché” à “surperformance” et fixe un objectif de cours de 170 dollars

** Il estime que les récentes inquiétudes concernant une éventuelle concurrence de la part de SpaceX SPCX.O semblent exagérées

** Il ajoute que le récent recul a laissé le titre à une valorisation plus attractive au regard de ses perspectives de croissance et par rapport à ses concurrents tels qu’AT&T et Verizon

** 14 des 18 sociétés de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou “surpondérer”, 4 la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 235 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 27% depuis le début de l’année