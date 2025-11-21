T-Mobile chute, Oppenheimer le rétrograde de "surperformance" à "performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O chutent de 1,2 % à 208 $ en pré-marché

** Oppenheimer rétrograde la note de "surperformance" à "performance"; maintient le PT de 300 $, ce qui représente une hausse de 42,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TMUS aura du mal à dépasser les estimations d'abonnés et de FCF après une décennie de gains de parts surdimensionnés et d'expansion des marges - courtage

** Le concurrent Comcast CMCSA.O a agressivement baissé les prix de la large bande, et Verizon VZ.N augmentera probablement les promotions sur les combinés et les offres groupées de contenu, ce qui intensifiera la concurrence et poussera TMUS à augmenter ses prix et à ralentir ses gains de parts de marché - courtage

** La note moyenne de 31 analystes est "buy", leur PT médian est de 270 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 4,6 % cette année