 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 986,68
+0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

T-Mobile chute, Oppenheimer le rétrograde de "surperformance" à "performance"
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O chutent de 1,2 % à 208 $ en pré-marché

** Oppenheimer rétrograde la note de "surperformance" à "performance"; maintient le PT de 300 $, ce qui représente une hausse de 42,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** TMUS aura du mal à dépasser les estimations d'abonnés et de FCF après une décennie de gains de parts surdimensionnés et d'expansion des marges - courtage

** Le concurrent Comcast CMCSA.O a agressivement baissé les prix de la large bande, et Verizon VZ.N augmentera probablement les promotions sur les combinés et les offres groupées de contenu, ce qui intensifiera la concurrence et poussera TMUS à augmenter ses prix et à ralentir ses gains de parts de marché - courtage

** La note moyenne de 31 analystes est "buy", leur PT médian est de 270 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 4,6 % cette année

Valeurs associées

COMCAST-A
26,6300 USD NASDAQ 0,00%
T-MOBILE US
210,5100 USD NASDAQ 0,00%
VERIZON COMM
40,770 USD NYSE -1,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank