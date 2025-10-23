 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 234,95
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

T-Mobile chute après le relèvement de ses prévisions d'investissements annuels
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 octobre - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O chutent de 3,4 % à 219,68 $

** La société prévoit des dépenses d'investissement annuelles d'environ 10 milliards de dollars, contre une prévision précédente d'environ 9,5 milliards de dollars

** La société a ajouté 1 million d'abonnés mensuels sans fil au troisième trimestre, par rapport aux estimations de FactSet de 844 900 ajouts

** TMUS a déclaré des revenus de 21,96 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 21,92 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La note moyenne de 31 analystes est "buy", leur PT médian est de 270 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TMUS est en hausse de 3 % cette année

Valeurs associées

T-MOBILE US
219,5800 USD NASDAQ -3,44%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank