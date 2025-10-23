T-Mobile chute après le relèvement de ses prévisions d'investissements annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 octobre - ** Les actions de l'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O chutent de 3,4 % à 219,68 $
** La société prévoit des dépenses d'investissement annuelles d'environ 10 milliards de dollars, contre une prévision précédente d'environ 9,5 milliards de dollars
** La société a ajouté 1 million d'abonnés mensuels sans fil au troisième trimestre, par rapport aux estimations de FactSet de 844 900 ajouts
** TMUS a déclaré des revenus de 21,96 milliards de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 21,92 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** La note moyenne de 31 analystes est "buy", leur PT médian est de 270 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, TMUS est en hausse de 3 % cette année
