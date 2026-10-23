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SystImmune et Bristol Myers Squibb dévoilent des résultats cliniques positifs
information fournie par Zonebourse 23/10/2026 à 14:11

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Les sociétés biotechnologiques SystImmune et Bristol Myers Squibb ont annoncé des résultats intermédiaires positifs d'une étude de phase 3. Menée par Sichuan Biokin Pharmaceutical (maison mère de SystImmune), l'évaluation porte sur l'izalontamab brengitecan (iza-bren), un conjugué dermo-thérapeutique anticorps-médicament (ADC) bispécifique ciblant à la fois EGFR et HER3.

L'essai comparait l'iza-bren à une chimiothérapie standard chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé, récurrent ou métastatique RH /HER2- ayant échoué à au moins une ligne de chimiothérapie préalable. Avec un suivi médian de 15,2 mois, l'iza-bren a réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 59% par rapport à la chimiothérapie. Le taux de réponse objective confirmé atteint 40,5% sous iza-bren contre 20,2% sous chimiothérapie, avec une durée médiane de réponse de 6,9 mois (contre 4,2 mois).

Le profil de sécurité d'iza-bren s'est révélé gérable sans nouveau signal d'alerte. Les événements indésirables liés au traitement (TRAE) de grade 3 ou plus étaient principalement d'ordre hématologique. Seuls 1,6% des patients ont interrompu le traitement en raison de ces effets secondaires, et des cas de maladie pulmonaire interstitielle (ILD) de grade 1 ou 2 n'ont été observés que chez deux patients (1,1%).

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