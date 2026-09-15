Sysco recule après une cession d'actions d'un milliard de dollars destinée au rachat de Jetro Restaurant Depot

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15 septembre - ** Les actions de Sysco Corp ( SYY.N ), distributeur alimentaire, ont reculé de 2,4 % à 81,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture mardi, après la fixation du prix d'une émission secondaire de 1 milliard de dollars liée à une opération de fusion-acquisition

** SYY a annoncé mardi matin une émission de d’environ 12,3 millions d’actions au prix de 81 dollars, soit une décote de 3 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société, qui compte environ 479,1 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer l’acquisition en cours de Jetro Restaurant Depot

** En mars, SYY, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, avait annoncé son intention d’acquérir , le fournisseur de services de restauration, dans le cadre d’une opération de 29 milliards de dollars, dont 21,6 milliards en numéraire et le solde en actions

** Goldman Sachs et TD Securities sont les chefs de file de l'opération, aux côtés de BofA, JP Morgan et Wells Fargo

** À la clôture de lundi, l’action SYY affichait une hausse d’environ 13 % depuis le début de l’année, surpassant la progression de 8 % du secteur des biens de consommation de base de l’indice S&P 500 .SPLRCS

** La recommandation moyenne de 17 analystes est « acheter »; le cours-cible médian s'établit à 90 dollars, selon les dernières données de LSEG