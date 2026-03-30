information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 12:05

Sysco rachète Restaurant Depot pour 29 milliards de dollars, selon le WSJ

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Sysco SYY.N va acheter Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, a rapporté le Wall Street Journal lundi.