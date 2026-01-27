Sysco en hausse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier -

** Les actions du distributeur alimentaire Sysco SYY.N en hausse de 3,2 % à 78,01 $ avant le marché ** La société revoit à la hausse ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 26, misant sur une forte demande pour ses produits alimentaires et sur l'amélioration de ses activités aux États-Unis

** La société s'attend à ce que le BPA ajusté annuel augmente de 5 % à 7 %, soit de 4,50 $ à 4,60 $, comparativement à la prévision précédente d'une croissance de 1 % à 3 %

** Bénéfice ajusté de 99 cents par action au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 98 cents des analystes - données compilées par LSEG

** Ventes nettes trimestrielles de 20,76 milliards de dollars, conformes aux estimations des analystes

** SYY en baisse de ~4% en 2025