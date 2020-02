Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Des missiles israéliens interceptés près de Damas-presse officielle Reuters • 06/02/2020 à 01:53









LE CAIRE, 6 février (Reuters) - Les systèmes syriens de défense antiaérienne ont intercepté des missiles israéliens au-dessus de la capitale Damas, a rapporté dans la nuit de mercredi à jeudi la presse officielle syrienne, sans préciser les cibles visées. D'après la chaîne de télévision publique Ikhbaryah TV, l'attaque a été lancée depuis le plateau du Golan et depuis l'espace aérien du Liban. Les systèmes de défense syriens ont abattu la plupart des missiles avant que ceux-ci n'atteignent leurs cibles, a déclaré pour sa part l'agence de presse officielle SANA. Aucune victime ni dégâts n'ont été signalés dans l'immédiat. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a indiqué que plusieurs missiles ont été tirés contre les forces gouvernementales syriennes et contre des milices iraniennes près de Damas, visant notamment l'aéroport militaire de Mezze. Israël, qui considère l'Iran comme sa principale menace dans la région, intervient régulièrement en Syrie avec des attaques contre des cibles iraniennes et des milices pro-iraniennes, comme le Hezbollah libanais, qui soutiennent le régime du président syrien Bachar al Assad. (Samar Hassan; version française Jean Terzian)

