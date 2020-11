Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syrie-Décès du ministre des Affaires étrangères à l'âge de 79 ans Reuters • 16/11/2020 à 05:28









(Actualisé avec communiqué du gouvernement, précisions; photo à disposition) LE CAIRE/AMMAN, 16 novembre (Reuters) - Le plus haut diplomate syrien et ministre des Affaires étrangères de longue date, Walid al Moalem, un fervent défenseur de la répression sanglante à l'origine de la guerre civile qui a éclaté il y a près d'une décennie dans le pays, est décédé à l'âge de 79 ans, a annoncé lundi le gouvernement. Aucune information n'a été donnée sur la cause du décès. Moalem souffrait depuis plusieurs années de problèmes cardiaques. Celui qui était aussi vice-Premier ministre avait été nommé chef de la diplomatie syrienne en 2006 après avoir occupé différents rôles diplomatiques. Il fût notamment émissaire aux Etats-Unis et impliqué dans les négociations infructueuses avec Israël sur un potentiel accord de paix dans les années 1990. "Il était réputé pour ses honorables positions patriotiques", a déclaré le gouvernement syrien dans un communiqué, indiquant que Walid al Moalem était décédé à l'aube et qu'il serait enterré dans la journée à Damas. L'expérimenté diplomate a vu son pays se rapprocher de Moscou et de Téhéran, qui ont aidé le président Bachar al Assad à reprendre le contrôle sur la plupart du territoire face aux insurgés. Il avait publiquement défendu le rôle militaire croissant de la Russie et de l'Iran, lequel s'appuie sur des milices chiites en Syrie. De nombreux opposants à Bachar al Assad considèrent cela comme une occupation et ont dénoncé une escalade des tensions sectaires dans un pays majoritairement sunnite. La Syrie a basculé dans la guerre civile après que le régime de Damas a lancé une répression sanglante des manifestations appelant à la fin du règne de la famille Assad. Walid al Moalem avait accusé les Etats-Unis et les puissances occidentales d'alimenter le conflit syrien, qui a fait des centaines de milliers de morts ainsi que des millions de déplacés, et avait qualifié les rebelles de "terroristes". (Alaa Swilam et Suleiman al Khalidi; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.