Syrian Petroleum signe un accord d'exploration pétrolière et gazière avec Chevron et Power International (Qatar)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Syrian Petroleum Company a signé un protocole d'accord avec la compagnie pétrolière américaine Chevron CVX.N et la compagnie qatarie Power International Holding pour l'exploration pétrolière et gazière dans les eaux territoriales syriennes, a annoncé la chaîne de télévision publique Ekhbariya.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer