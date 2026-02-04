Syrian Petroleum signe un accord d'exploration pétrolière et gazière avec Chevron et Power International (Qatar)

La Syrian Petroleum Company a signé un protocole d'accord avec la compagnie pétrolière américaine Chevron CVX.N et la compagnie qatarie Power International Holding pour l'exploration pétrolière et gazière dans les eaux territoriales syriennes, a annoncé la chaîne de télévision publique Ekhbariya.